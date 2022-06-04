Гірн: Бій Усик-Джошуа імовірно буде перенесено на 2-3 тижні

Реванш між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може не відбутись 23 липня.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота.

Вони хочуть проводити міжнародні престури по містах. Будуть обговорюватись телевізійні права та спонсорство.

Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися в серпні.

Бій відбудеться. Я дуже впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення.

Це було важке завдання, як і завжди, при обговоренні великих поєдинків", – сказав Гірн.