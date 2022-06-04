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Гірн: Бій Усик-Джошуа імовірно буде перенесено на 2-3 тижні

Сьогодні 21:13 167 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Джошуа
Гірн: Бій Усик-Джошуа імовірно буде перенесено на 2-3 тижні
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - tribuna.com.

Реванш між чемпіоном WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може не відбутись 23 липня.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота.

Вони хочуть проводити міжнародні престури по містах. Будуть обговорюватись телевізійні права та спонсорство.

Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися в серпні.

Бій відбудеться. Я дуже впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення.

Це було важке завдання, як і завжди, при обговоренні великих поєдинків", – сказав Гірн.

Раніше стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа.

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