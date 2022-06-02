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Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа

Сьогодні 11:39 299 0
На саму подію залишилося чекати трохи менше двох місяців
Стала відома арена, на якій відбудеться бій Усик - Джошуа
Фото Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Матч-реванш між британцем Ентоні Джошуа та українським чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком має відбутися на найсучаснішій арені в Саудівській Аравії Jeddah Super Dome.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво арени підтвердило, що вона є найкращим місцем для проведення наймасштабнішого бою року. Вони очікують, що двобій відбудеться 23 липня. Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що робочою датою вважається 23 липня. 

Однак він не приховав той факт, що бій може бути перенесений, як він сказав, на два тижні максимум через те, що переговори щодо умов реваншу трохи затягнулися.

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