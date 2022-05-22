Продивус відмовився залишати посаду віцепрезидента IBA

Одіозний функціонер прокоментував заяву Міністра молоді та спорту

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт засуджує підтримку експрезидентом Федерації боксу України Володимиром Продивусом представника країни-агресора.

Позицію Гутцайта прокоментував Продивус.

"Кілька останніх днів багато українських ЗМІ опублікували повідомлення, вигідні виключно російській пропаганді, що Володимир Продивус її підписав лист, підписаний представниками 8 країн про засудження дій Умара Кремльова та його колег з російської національної федерації".

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"На хвилі такого повідомлення мені посипалися пропозиції повністю здати інтереси України до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) та звільнити місце першого віце-президента. Мені здається, найкращої картинки для пропагандистських російських ЗМІ вигадати було складно. Ще раз наголошую: Федерація боксу України і я як президент Федерації боксу України маю впевнену проукраїнську позицію".

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