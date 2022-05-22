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Сосновський: Продивус не має морального права очолювати ФБУ

Сьогодні 16:45 27 0
Заслужений тренер України з боксу розповів про президента ФБУ
Сосновський: Продивус не має морального права очолювати ФБУ

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус робить усе для того, щоб розвалити український бокс.

Про це заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський.

"Звичайно, він ніякий не президент. Фейкова конференція, яка нібито обрала його президентом ФБУ, пройшла з великими порушеннями. Фактично він сам себе назвав президентом. Я вже не раз казав і повторю ще раз: Продивус робить усе для того, щоб розвалити український бокс".

"Він підходить під термін колаборант - він продав свою країну, це однозначно. Продивус не має морального права очолювати ФБУ. Він колаборант і зрадник нашої Батьківщини", - сказав Сосновський.

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