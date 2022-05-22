Сосновський: Продивус не має морального права очолювати ФБУ

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус робить усе для того, щоб розвалити український бокс.

Про це заслужений тренер України з боксу Дмитро Сосновський.

"Звичайно, він ніякий не президент. Фейкова конференція, яка нібито обрала його президентом ФБУ, пройшла з великими порушеннями. Фактично він сам себе назвав президентом. Я вже не раз казав і повторю ще раз: Продивус робить усе для того, щоб розвалити український бокс".