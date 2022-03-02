Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент ФБУ Володимир Продивус хоче догодити і нашим, і окупантам.

На п’яту добу повномасштабної війни з Росією колишній президент Федерації бокса України Володимир Продивус нарешті зробив пост в facebook, в якому написав “Ні війні в Україні. Росіяни, брати так не роблять! …Політичні чвари перетворилися на братовбивчу війну, яка загубить не лише наші відносини, а й країни…”.

Віталій Кличко в умовах війни як мер чітко координує захист Києва від агресора, Володимир Кличко записався в тероборону ще до початку бойових дій і закликав всіх українців приєднуватися до цього шановного військового товариства. Після початку війни в тероборону вступили Олександр Усик, Сергій Дзінзірук і навіть Василь Ломаченко. Вся наша боксерська громадськість дала чітко зрозуміти свою незламну позицію боронити українську землю до останнього. Президент ФБУ Кирило Шевченко та більшість президентів регіональних федерацій захищають нашу Батьківщину зі зброєю в руках і лише Володимир Продивус, який ще в кінці січня разом з одіозним президентом IBA росіянином Умаром Кремльовим публічно стверджував, що українці та росіянин - братські народи, апелює до агресора ”Росіяни, брати так не поступають”.

Пане Володимире, час дати українцям зрозуміти, на чому ви боці. Хто ви, колаборант та прибічник “русского мира” або українець, який готовий боронити свою землю від ворога. Зараз немає полутонів. Догодити і нам, і ворогам неможливо. Якщо ви є маріонеткою кремля, краще мовчить. У наших вояків до вас ітак є безліч питань.

Читайте також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

Якщо у вас після початку війни змінилися попередня позиція “мы же братья”, доведіть це нашому боксерському та спортивному середовищу. Звітуйте, що ви особисто в ці трагічні для нашої країни дні робите для ЗСУ, для українців. Поки ж ваш пост - висловлювання колаборанта, який почав нервувати, коли побачив стійкість та незламний дух української армії та народу.

Максим Розенко, Чемпіон