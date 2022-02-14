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Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

Сьогодні 19:43 590 0
Анатолій Свирид, в армії більш відомий як кіборг Спартанець, висловився на адресу екс-президента ФБУ Продивуса
Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса
#ФБУ, #Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Кавалер орденів "За Мужність ІІІ ступеня" та  "За Заслуги ІІІ ступеня", голова громадського об’єднання "Серця Кіборгів" Анатолій Свирид, відомий в армії як “кіборг Спартанець” обурився відео, на якому експрезидент ФБУ Володимир Продивус “братається” з одіозним росіянином Кремльовим. 

"Нещодавно в мережі побачив відеоролік, де Володимир Продивус у форматі “ми же братья” братається з росіянином Кремльовим", - розповів у відеозверненні Анатолій Свирид, якого було нагороджено нагрудним знаком “За оборону Донецького аеропорту”. - "На восьмому році війни я вважаю це неприпустимим. Цю ситуацію мають дослідити компетентні органи - чи можуть такі люди займати подібні високі посади. Бо, як казав Симон Петлюра, не так страшна російська воша, як українська гніда. Особливо, коли ці братання відбуваються на фоні можливого повномасштабного вторгнення агресора".   

Нагадаємо, 14 регіональних боксерських федерацій звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції.

Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України. За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня 2021 року, мають бути анульовані через порушення статутних норм ФБУ та відсутність кворуму.

Звернення підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей.

Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Позачергова звітно-виборча конференцію Федерації боксу буде проведена вже наступного тижня, 22 лютого 2022 року.

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