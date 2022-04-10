Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом Росії

Під час війни екс-президент ФБУ володимир продивус продовжує грати під дудку ставленника кремля кремльова

Джерело - Чемпіон.

На цьому тижні на популярному англомовному олімпійському сайті insidethegames.biz вийшла стаття Як українські олімпійські надії вміють боксувати - під керівництвом росії, присвячена нашим боксерам.

“Минулого тижня ми розповідали про вражаючу участь боксу в нинішній війні в Україні, коли чотири видатних чемпіона світу одягли військову форму та вийшли воювати з російськими загарбниками, - пише досвідчений спортивний оглядач Алан Хаббард. - Тепер є ще один приклад цікавої асоціації спорту з тим, що відбувається з нацією, яка зараз знаходиться в жорсткій облозі. Молоді українські олімпійські надії розквітають, їх бокс набирає сили - під керівництвом росіянина умара кремльова.

Нещодавно українські боксери, як чоловіки, так і жінки, за якими спостерігає кремльов, здобули купу медалей на чемпіонаті Європи серед юнаків до 22 років у хорватському Поречі. Генеральний секретар Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Іштван Ковач каже: "Ми постійно спілкуємося з українською делегацією та іншими членами боксерської родини, щоб спортсмени мали можливість брати участь у всіх міжнародних чемпіонатах.

"Безпека та благополуччя наших спортсменів залишається нашим головним пріоритетом".

І є чудовий приклад об’єднання боксерської спільноти.

Витрати української команди на участь у європейських змаганнях і збори в Німеччині оплачує IBA (Міжнародна боксерська асоціація, яку з 2020 року очолює одіозний росіянин умар кремльов - прим. Чемпіона).

40-річний кремльов, на відміну від російських керівників деяких інших спортивних організацій, не підпадає під санкції. Він не вважається олігархом і не має жодного зв’язку з володимиром путіним…

Буде цікаво подивитися, чи буде переобрано кремльова президентом на Конгресі IBA наступного місяця, особливо якщо російські кулі та бомби все ще продовжать руйнувати частину України. Але поки що ніхто не скаржився, що кремльов приїжджає з росії”.

Додам, що автор матеріалу Алан Хаббард — спортивний оглядач газети Independent on Sunday і колишній спортивний редактор The Observer. Загалом він висвітлював 16 літніх і зимових Олімпіад, 10 Ігор Співдружності, чемпіонати світу з футболу та бої за титул чемпіона світу від Атланти до Заїру. Тож авторитетна людина в світі спортивної журналістики.

Як же виходить, що в Україні з лютого іде запекла війна з росією, але керівництво міжнародної асоціації на чолі з одіозним росіянином кремльовим “шефствують” над нашими боксерами?

Чому кремльов і досі займає посаду президента IBA? Адже він повинен був стояти першим “на виліт”? Як сталося, що на це закриває очі світова боксерська громадськість та МОК? Адже біографія та зв’язки кремльова всім добре відомі. В Росії “покровителем” кремльова є начальник служби безпеки президента рф генерал-полковник олексій рубежний. Дружини кремльова та рубежного - сестри. Ось рубіжний та кремльов пліч-о- пліч вітають боксерську громадськість росії з новим роком. рубіжний і досі займає пафосну посаду “голови вищої наглядової ради федерації бокса росії”. Погодьтеся, важко усвідомити, яким чином кремльов взагалі може балотуватися на пост президента IBA, коли інших росіян активно відсторонюють від керівних посад міжнародних федерацій.

Нагадаємо, одним з ініціаторів призначення кремльова на пост президента IBA в жовтні 2020 року була Федерація бокса України, яку на той час очолював володимир продивус. При продивусе ФБУ стала майже осередком руського миру в Україні. Така ганебна поведінка та пасивність продивуса в роботі ФБУ призвела до того, що більшість регіональних федерацій виразили йому недовіру. 22 лютого 2022 року на позачерговій конференції ФБУ новим президентом було обрано Кирила Шевченка. Але за два дні в Україні почалася війна з Росією, Мінюст не встиг внести відповідних змін в реєстр і продивус залишився підписантом ФБУ.

"Продивус не відав печатки і залишився підписантом", - підтверджує цей факт президент ФБУ Кирило Шевченко. - "Він і підписав папери, які дозволяють використовувати кошти IBA на поїздки на змагання та збори. Фактично це кошти росії. Я був категорично проти цього. Можна було розглянути варіанти проведення зборів в Україні, адже є бази в Івано-Франківську та Закарпатті. Але мою думку не взяли до уваги. Міністр спорту Вадим Гутцайт теж підписав ці документи. Дійшло до того, що попереднє керівництво ФБУ просить наших провідних боксерів давати інтерв’ю, в яких вони повинні сказати слова вдячності IBA. Фактично - кремльову. Вважаю це сепаратизмом. Переконаний, що винних в ситуації, яка несе для нашої країні чималі репутаційні ризики, потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. По законах військового часу".

Максим Розенко, Чемпіон