Чергова ганьба від експрезидента Федерації боксу України

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Федерації боксу України володимир продивус залишився підписантом ФБУ і продовжує вірну службу “братському руському народу”

Чергова ганьба. Як повідомляє Іnside the Games, голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо реакції на підтримку федерацією боксу росії (ФБР) вторгнення в Україну. Підпису України немає під зверненням 9 країн, які вимагають від IBA реакції на підтримку війни федерацією боксу росії.

У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку федерацією боксу росії війни в Україні. Зокрема, в соцмережах цієї організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу. Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису українських представників немає.

Федерацію боксу росії звинуватили в порушенні конституції ІВА та Олімпійської хартії.

"Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку Федерації боксу росії завдають шкоди репутації IBA та боксу. Тому їхнє активне членство підриває зусилля IBA та її членів щодо просування своїх конституційних принципів", - сказано в заяві.

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Справа в тому, що позачергова звітно-виборча конференція ФБУ, на якої було обрано нового президента Кирилла Шевченка, відбулася 22 лютого. Корреспондент Чемпіона особисто був присутній на цій конференції і на власні очі бачив і протокол виборів конференції, і як одноголосно голосували за Шевченка президенти обласних федерацій. Але за півтори доби після конференції почалася війна і продивус якимось дивом залишився підписантом від ФБУ. Що дало йому можливість продовжити вірну службу “руському миру” та ставленнику кремля умару кремльову.

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