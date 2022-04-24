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Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля

Сьогодні 16:39 1543 0
Чергова ганьба від експрезидента Федерації боксу України
Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Федерації боксу України володимир продивус залишився підписантом ФБУ і продовжує вірну службу “братському руському народу”

Чергова ганьба. Як повідомляє Іnside the Games, голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо реакції на підтримку федерацією боксу росії (ФБР) вторгнення в Україну. Підпису України немає під зверненням 9 країн, які вимагають від IBA реакції на підтримку війни федерацією боксу росії. 

У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку федерацією боксу росії війни в Україні. Зокрема, в соцмережах цієї організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу. Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису українських представників немає.

Федерацію боксу росії звинуватили в порушенні конституції ІВА та Олімпійської хартії.

"Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку Федерації боксу росії завдають шкоди репутації IBA та боксу. Тому їхнє активне членство підриває зусилля IBA та її членів щодо просування своїх конституційних принципів", - сказано в заяві.

  Актуально: Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Справа в тому, що позачергова звітно-виборча конференція ФБУ, на якої було обрано нового президента  Кирилла Шевченка, відбулася 22 лютого. Корреспондент Чемпіона особисто був присутній на цій конференції і на власні очі бачив і протокол виборів конференції, і як одноголосно голосували за Шевченка президенти обласних федерацій. Але за півтори доби після конференції почалася війна і продивус якимось дивом залишився підписантом від ФБУ. Що дало йому можливість продовжити вірну службу “руському миру” та ставленнику кремля умару кремльову.  

  Чиатати також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

"продивус залишив країну 24 лютого, у 21:45 переїхав кордон Молдови і більше в Україні не з'являвся" - розповідає Максиму Розенко чинний президент ФБУ Кирило Шевченко. -  "Ця істота, яка всі останні роки пропагувала “руський мир”, не віддала печатки, реалізувала всі можливі інструменти, щоб залишитися на посту президента ФБУ. Не нехтувала і відверто брудними прийомами. А зараз хоче балотуватися на пост президента Європейської федерації боксу!"

"Це ганьба і великі репутаційні ризики для нашої країни. Коли весь світ бореться за Україну проти росії, продивус продовжує гру на стороні “руського миру”. Мабуть, чудово усвідомлюючи, що дороги в Україну для нього вже не існує. Потрібно з’ясувати, на яких підставах продивус виїхав за кордон, як і його колишній заступник михайло позняков, який нагороджує наших чемпіонів Європи начебто як представник ФБУ і продовжує користуватися російським номером телефону. Сподіваюсь, що українські компетентні органи з цим незабаром розберуться".

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