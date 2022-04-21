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Україна не підписала звернення щодо вимоги від IBA реакції на підтримку війни федерацією боксу росії

Сьогодні 17:16 262 0
фбр звинуватили в порушенні конституції ІВА
Україна не підписала звернення щодо вимоги від IBA реакції на підтримку війни федерацією боксу росії

Джерело - Inside the Games.

Голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) з приводу реакції на підтримку федерацією боксу росії військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Inside the Games.

У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку фбр війни в Україні. Зокрема, в соцмережах організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу.

Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису українських представників немає.

фбр звинуватили в порушенні конституції ІВА та Олімпійської хартії.

Нагадаємо, у WBC пояснили окреме рішення щодо Бетербієва.

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