Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 15:33 47901
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Сьогодні 13:18 1104
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Сьогодні 12:55 239
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Сьогодні 09:55 363
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
Сьогодні 09:10 335
На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи
Сьогодні 08:08 987
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 546
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 2204
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 540
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
20.04.2022 18:02 531 1
Прямі трансляції

Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля

Сьогодні 18:34 223 0
Чергова ганьба від експрезидента Федерації боксу України
Сепаратист Продивус продовжує підігрувати ставленнику кремля

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Федерації боксу України володимир продивус залишився підписантом ФБУ і продовжує вірну службу “братському руському народу”

Чергова ганьба. Як повідомляє Іnside the Games, голови 9 національних федерацій боксу звернулися до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо реакції на підтримку федерацією боксу росії (ФБР) вторгнення в Україну. Підпису України немає під зверненням 9 країн, які вимагають від IBA реакції на підтримку війни федерацією боксу росії. 

У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку федерацією боксу росії війни в Україні. Зокрема, в соцмережах цієї організації допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів Донбасу. Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Підпису українських представників немає.

Федерацію боксу росії звинуватили в порушенні конституції ІВА та Олімпійської хартії.

"Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку Федерації боксу росії завдають шкоди репутації IBA та боксу. Тому їхнє активне членство підриває зусилля IBA та її членів щодо просування своїх конституційних принципів", - сказано в заяві.

  Актуально: Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну

Справа в тому, що позачергова звітно-виборча конференція ФБУ, на якої було обрано нового президента  Кирилла Шевченка, відбулася 22 лютого. Корреспондент Чемпіона особисто був присутній на цій конференції і на власні очі бачив і протокол виборів конференції, і як одноголосно голосували за Шевченка президенти обласних федерацій. Але за півтори доби після конференції почалася війна і продивус якимось дивом залишився підписантом від ФБУ. Що дало йому можливість продовжити вірну службу “руському миру” та ставленнику кремля умару кремльову.  

  Чиатати також: Не так страшна російська воша, як українська гніда, - український військовий про Продивуса

"продивус залишив країну 24 лютого, у 21:45 переїхав кордон Молдови і більше в Україні не з'являвся" - розповідає Максиму Розенко чинний президент ФБУ Кирило Шевченко. -  "Ця істота, яка всі останні роки пропагувала “руський мир”, не віддала печатки, реалізувала всі можливі інструменти, щоб залишитися на посту президента ФБУ. Не нехтувала і відверто брудними прийомами. А зараз хоче балотуватися на пост президента Європейської федерації боксу!"

"Це ганьба і великі репутаційні ризики для нашої країни. Коли весь світ бореться за Україну проти росії, продивус продовжує гру на стороні “руського миру”. Мабуть, чудово усвідомлюючи, що дороги в Україну для нього вже не існує. Потрібно з’ясувати, на яких підставах продивус виїхав за кордон, як і його колишній заступник михайло позняков, який нагороджує наших чемпіонів Європи начебто як представник ФБУ і продовжує користуватися російським номером телефону. Сподіваюсь, що українські компетентні органи з цім незабаром розберуться".

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою Ф'юрі - Вайт: онлайн-трансляція чемпіонського бою 1084
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку 1604
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47901
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України Григорія Суркіса було затримано на кордоні України 1104
Севілья здолала Леванте, Атлетік переграв Кадіс. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги Севілья здолала Леванте, Атлетік переграв Кадіс. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги 1083
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 6024
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 19873 3
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11838
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38154
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71867 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5830
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21804 4