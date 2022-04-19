Чемпіон світу дав сенсаційне інтерв'ю

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) завершить кар'єру після бою з обов’язковим претендентом Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО).

Про це він заявив порталу talkSPORT.

"Мені більше нема чого досягати. Я виграв усі пояси на світі, які тільки можна виграти. Я побив усі рекорди. Ніхто в моїй епосі не отримав пояси Ring Magazine, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я", - заявив "циганський король".

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"Я виграв усі пояси, які можна виграти в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним. Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже в нього вже були свої шанси. Усе відійшло, пропало. У нього було стільки шансів на те, щоб вийти на ринг і битися з Циганський королем, але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він зник".

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