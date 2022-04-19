Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 18:43 46888
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
Сьогодні 18:57 329
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
Сьогодні 16:59 432
Мілан зацікавлений у трансфері Мудрика
Сьогодні 16:41 323
Суркіс: Усі легіонери повернуться у Динамо
Сьогодні 14:14 509
Збірна України планує зіграти спаринг проти Англії чи Манчестер Сіті
Сьогодні 11:25 454
Прима: У росіян є своя країна, за яку вони й мають виступати
Сьогодні 10:15 574
Прядка здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених
Вчора 23:14 334
Ярмоленко: Тимощук послав мене на**й, я його - у відповідь
Вчора 21:59 2886
Помер новонароджений син Роналду
Вчора 21:39 1566 1
Прямі трансляції

Ф’юрі: Після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите мене в дії

Сьогодні 20:46 190 0
Чемпіон світу дав сенсаційне інтерв'ю
Ф’юрі: Після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите мене в дії
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - talkSPORT.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) завершить кар'єру після бою з обов’язковим претендентом Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО).

Про це він заявив порталу talkSPORT.

"Мені більше нема чого досягати. Я виграв усі пояси на світі, які тільки можна виграти. Я побив усі рекорди. Ніхто в моїй епосі не отримав пояси Ring Magazine, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я", - заявив "циганський король".

  АктуальноФ'юрі можуть засудити за зв'язок із головою наркокортелю

"Я виграв усі пояси, які можна виграти в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним. Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже в нього вже були свої шанси. Усе відійшло, пропало. У нього було стільки шансів на те, щоб вийти на ринг і битися з Циганський королем, але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він зник".

  Читайте: Дружина Усика розкрила причину зриву бою з Ф’юрі

"Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є", – сказав Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 19 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 19 квітня 1356
Петряк приніс перемогу Фегервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО Петряк приніс перемогу Фегервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО 2041
Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 4675
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2872
Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3974
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 46888
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93235
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173381 6
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7852
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30038 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29690
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14981 12