Ф'юрі можуть засудити за зв'язок із головою наркокортелю

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі може потрапити до в'язниці за зв'язок із головою наркокартелю.
Про це повідомляє The Times.
Влада Великої Британії рекомендувала кільком боксерам, включаючи Ф'юрі, розірвати будь-які зв'язки з Деніелом Кінаханом, який очолює ірландське злочинне угруповання. Інакше вони підпадуть під кримінальну відповідальність як співучасники.
Кінахан є засновником промоутерської компанії MTK Global, яка має контракт з Ф'юрі. Боксер був помічений із Кінаханом у лютому в Дубаї.
Раніше Ф'юрі вибрали запасного суперника на випадок, якщо Вайт відмовиться від бою.