Ф'юрі можуть засудити за зв'язок із головою наркокортелю

Тайсон Ф'юрі може потрапити за ґрати

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі може потрапити до в'язниці за зв'язок із головою наркокартелю.

Про це повідомляє The Times.

Влада Великої Британії рекомендувала кільком боксерам, включаючи Ф'юрі, розірвати будь-які зв'язки з Деніелом Кінаханом, який очолює ірландське злочинне угруповання. Інакше вони підпадуть під кримінальну відповідальність як співучасники.

Кінахан є засновником промоутерської компанії MTK Global, яка має контракт з Ф'юрі. Боксер був помічений із Кінаханом у лютому в Дубаї.

Раніше Ф'юрі вибрали запасного суперника на випадок, якщо Вайт відмовиться від бою.