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Ф'юрі можуть засудити за зв'язок із головою наркокортелю

Сьогодні 18:25 206 0
Тайсон Ф'юрі може потрапити за ґрати
Ф'юрі можуть засудити за зв'язок із головою наркокортелю
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі може потрапити до в'язниці за зв'язок із головою наркокартелю.

Про це повідомляє The Times.

Влада Великої Британії рекомендувала кільком боксерам, включаючи Ф'юрі, розірвати будь-які зв'язки з Деніелом Кінаханом, який очолює ірландське злочинне угруповання. Інакше вони підпадуть під кримінальну відповідальність як співучасники.

Кінахан є засновником промоутерської компанії MTK Global, яка має контракт з Ф'юрі. Боксер був помічений із Кінаханом у лютому в Дубаї.

Раніше Ф'юрі вибрали запасного суперника на випадок, якщо Вайт відмовиться від бою.

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