Дружина Усика розкрила причину зриву бою з Ф’юрі

Катерина, дружина Олександра Усика, пояснила зрив поєдинку українського чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF з володарем останнього титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це дружина українського чемпіона розповіла у коментарі fanday.net.

"Ф'юрі помутив нам усю воду і просто пропіарився. Все одно не вийшло так, як він хотів. Якби він не вліз, то Сашко міг провести реванш із Джошуа набагато раніше.

Людина має контракт, він її виконає і займеться тобою. Якого фіга ти лізеш? Джошуа себе цінує і в нього немає проблем із грошима, хоч би які відступні там були", – розповіла Катерина Усик.