Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:00 46591
Прядка здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених
Вчора 23:14 302
Ярмоленко: Тимощук послав мене на**й, я його - у відповідь
Вчора 21:59 2210
Помер новонароджений син Роналду
Вчора 21:39 1409 1
Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня
Вчора 19:51 719
Безус допоміг Генту виграти Кубок Бельгії
Вчора 18:54 612 1
Донька полоненої волонтерки завоювала бронзу на Іграх нескорених
Вчора 17:47 336
Легкодух здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених
Вчора 17:12 318
Українські лучники вибороли срібло на Іграх Нескорених
Вчора 15:10 331
Петраков: Я шокований рішенням Динамо
Вчора 14:27 1017
Прямі трансляції

Дружина Усика розкрила причину зриву бою з Ф’юрі

Сьогодні 14:53 217 0
Катерина Усик прокоментувала зрив бою Усик - Ф’юрі
Дружина Усика розкрила причину зриву бою з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Катерина Усик

Джерело - fanday.net.

Катерина, дружина Олександра Усика, пояснила зрив поєдинку українського чемпіона у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF з володарем останнього титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це дружина українського чемпіона розповіла у коментарі fanday.net.

"Ф'юрі помутив нам усю воду і просто пропіарився. Все одно не вийшло так, як він хотів. Якби він не вліз, то Сашко міг провести реванш із Джошуа набагато раніше.

Людина має контракт, він її виконає і займеться тобою. Якого фіга ти лізеш? Джошуа себе цінує і в нього немає проблем із грошима, хоч би які відступні там були", – розповіла Катерина Усик.

Нагадаємо, Усик має проблеми з вагою перед реваншем з Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3921
Ярмоленко: Тимощук послав мене на**й, я його - у відповідь Ярмоленко: Тимощук послав мене на**й, я його - у відповідь 2210
Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 4494
Помер новонароджений син Роналду Помер новонароджений син Роналду 1409 1
Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4329
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2685
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173373 6
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23958
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158137 5
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166425 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16896
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11817