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Ф'юрі збирається піти з боксу після бою з Вайтом

Вчора 23:11 216 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував завершення кар'єри
Ф'юрі збирається піти з боксу після бою з Вайтом
#Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі планує завершити кар'єру після поєдинку з обов'язковим претендентом на свій титул Ділліаном Вайтом.

Про це розповів сам боксер.

"Єдина мотивація зараз для мене – це гроші. Після бою з Ділліаном я зароблю 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Я сумніваюся, що можу витратити їх. Я знаю, що Майк Тайсон витратив півмільярда доларів, Холіфілд витратив 400 мільйонів і багато інших залишилися без заощаджень, але я не веду розкішного способу життя.

Мій будинок у Моркамбі графства Ланкашир, а там не дорого коштує проживання. Я не маю звичок, які можуть ударити по кишені. Наприклад, я не граю в азартні ігри, де можна втратити купу грошей. У мене є дещо, чим я хочу займатися, і при цьому уникатиму пошкоджень мого мозку. У мене шестеро дітей та дружина, які заслуговують, щоб я приділив їм увагу.

Чому я маю стати одним із тих хлопців, які надто затягнули свій відхід на пенсію і в результаті отримали серйозну травму. Я хочу піти найкращим, непереможеним чемпіоном світу у надважкій вазі. Я хочу знятися в документальному фільмі Netflix або голлівудському художньому, а також бути добрим чоловіком і батьком", – сказав Ф'юрі.

Раніше було оголошено дату бою Ф'юрі - Вайт.

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