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Менеджер Усика: Олександр ще не розпочав підготовку до бою з Джошуа

Сьогодні 15:55 194 0
Клімас розповів про ситуацію з боєм-реваншем
Менеджер Усика: Олександр ще не розпочав підготовку до бою з Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - TMZ.

Український боксер Олександр Усик ще не розпочав підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа, адже немає навіть дати поєдинку.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"На цей момент Усик ще не готується до бою з Джошуа. Ми лише ведемо переговори зі стороною Джошуа. Поки немає дати бою, нічого немає.

Але Олександр виїхав з України, він в Європі. Звичайно, ми хочемо провести реванш з Джошуа, це було прописано в контракті", - сказав Клімас.

Раніше дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок.

За попередньою інформацією реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії в червні-липні 2022 року.

Нагадаємо 26 вересня 2021 року Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та відібрав в останнього всі чемпіонські пояси.

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