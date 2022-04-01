Джерело - Чемпіон.

Російські окупанти частково зруйнували будинок українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, який знаходиться в одному з передмість Києва.

Про це повідомила дружина боксера Катерина.

"рускій мір заїхав і до мене. Просто все зіпсували, насрали, як завжди", - написала дівчина в сторіз свого Instagram.

Раніше Катерина повідомила, що в їх будинку оселилися "кадирівці".

На початку російського вторгнення в України Олександр Усик вступив до лав Територіальної оборони, однак згодом вирішив розпочати підготовку до бою проти Ентоні Джошуа та покинув Україну.

За попередньою інформацією, реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії в червні-липні 2022 року.

Нагадаємо, 26 вересня 2021 року Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та відібрав в останнього всі чемпіонські пояси.