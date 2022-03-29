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Красюк назвав можливе місце реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 12:12 176 0
Орієнтовна дата поєдинку - кінець червня
Красюк назвав можливе місце реваншу Усик - Джошуа
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) може провести бій-реванш проти британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у Саудівській Аравії.

Про це заявив промоутер українського чемпіона світу Олександр Красюк.

"Місце бою, яке ми зараз обговорюємо, це Саудівська Аравія. Кінець червня - це час, який ми розглядаємо.

Дуже багато зараз залежить від того, як швидко ми підпишемо всі папери. Відмінно, що Усік вже знаходиться в Європі і може розпочати підготовку до реваншу", - зазначив Красюк.

Нагадаємо, після вторгнення російської армії в Україну Усик повернувся до країни і вступив до лав територіальної оборони Києва.

Однак через деякий час боксер все ж таки прийняв рішення покинути країну і почати підготовку до реваншу. Усик зазначив, що так він більше допоможе Україні у цей непростий час.

Раніше Володимир Кличко прокоментував рішення Усика залишити Україну заради підготовки до реваншу з Джошуа.

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