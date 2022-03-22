Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України

Вадим Гутцайт пояснив від'їзд Олександра Усика

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик виїхав з України, щоб готуватись до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Зараз Олександр Усик поїхав тренуватись, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо", – сказав Гутцайт.

Раніше Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні.