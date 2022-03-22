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Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України

Вчора 23:55 138 0
Вадим Гутцайт пояснив від'їзд Олександра Усика
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Вадим Гутцайт

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик виїхав з України, щоб готуватись до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону. 

"Ми бачимо скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. 

Зараз Олександр Усик поїхав тренуватись, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо", – сказав Гутцайт.

Раніше Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні.

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