Усик - росіянам: Уже 2-3 покоління українців буде вас ненавидіти

Як мініму, два-три покоління українців будуть ненавидіти росіян через війну проти України.

Про це в своєму відеозверненні заявив чемпіон світу з боксу (WBO, IBF, WBC Silver) в хевівейті Олександр Усик.

"Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею, під приводом боротьби із фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

При цьому, цинічно брешите і продовжуєте брехати про те, що це якась "спецоперація" і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас, за ваші дії. Ви знаєте, люди Господь чинить опір гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов! І він противиться тим, хто змушує кохати. Ми на своїй землі! На своїй православній українській Землі!

Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти, які у нас є для відновлення нашої гарної, квітучої Неньки! Любі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни - Велике спасибі!" - сказав зокрема боксер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, напередодні ексчемпіон світу Володимир Кличко також звернувся до росіян.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua