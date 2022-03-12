Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 19:31 23941
Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії
Сьогодні 16:43 566
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють
Сьогодні 14:24 2162
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс
Сьогодні 12:02 370
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 291
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:24 722 1
Кононова виграла золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:08 440
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:03 83983 5
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:50 16152 1
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Вчора 19:19 837
Блоги
Усик - росіянам: Уже 2-3 покоління українців буде вас ненавидіти
Усик - росіянам: Уже 2-3 покоління українців буде вас ненавидіти Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:29 172
Коваленко закликав жителів Херсону не дати окупантам провести референдум в рідному місті
Коваленко закликав жителів Херсону не дати окупантам провести референдум в рідному місті Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:38 156
Саленко: Послав ексдружину, яка мешкає в Пітері, нах@й
Саленко: Послав ексдружину, яка мешкає в Пітері, нах@й Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:54 401
З'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові
З'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:39 351
Польська асоціація хокею на траві допомогла українським дітям перетнути кордон
Польська асоціація хокею на траві допомогла українським дітям перетнути кордон Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:46 253
Лессер віддав Меркушиній свій Instagram-аккаунт, щоб вона інформувала світ про вторгнення РФ
Лессер віддав Меркушиній свій Instagram-аккаунт, щоб вона інформувала світ про вторгнення РФ Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:39 314
Різатдінова жорстко розкритикувала спортсменів із Росії
Різатдінова жорстко розкритикувала спортсменів із Росії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:09 448
"Ви не втратите прагнення до свободи": литовський клуб яскраво підтримав Україну. ФОТО
"Ви не втратите прагнення до свободи": литовський клуб яскраво підтримав Україну. ФОТО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 392
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх!
Кличко: Росіяни, вас усіх ми називаємо орками. Усіх! Андрій Твердохліб
Вчора 19:19 834
Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля
Легенда київського Динамо разом із родиною зміг евакуюватись із Гостомеля Андрій Твердохліб
Вчора 12:43 10445
Російські варвари розбомбили стадіон Десни в Чернігові
Російські варвари розбомбили стадіон Десни в Чернігові Андрій Твердохліб
Вчора 12:37 523
Спорт поза політикою? У росії під час хокейного матчу показали символ війни
Спорт поза політикою? У росії під час хокейного матчу показали символ війни Андрій Твердохліб
10.03.2022 20:28 2068
Білодід: Я ненавиджу вас, російські окупанти!
Білодід: Я ненавиджу вас, російські окупанти! Віктор Слюсаренко
10.03.2022 15:41 532
Сидорчук - про авіаудар по Маріуполю: Врятуйте українців, закрийте небо
Сидорчук - про авіаудар по Маріуполю: Врятуйте українців, закрийте небо Віктор Слюсаренко
10.03.2022 10:55 413
Магучіх: Росіяни, досить вдавати, що немає війни
Магучіх: Росіяни, досить вдавати, що немає війни Віктор Слюсаренко
10.03.2022 09:25 504
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни Андрій Твердохліб
09.03.2022 16:52 1849
Син Шевченка протестує в Англії проти імпорту російської нафти
Син Шевченка протестує в Англії проти імпорту російської нафти Віктор Слюсаренко
09.03.2022 12:12 671
Закрийте небо над Україною: Світоліна, Ребров, Стаховський і інші звернулися до НАТО
Закрийте небо над Україною: Світоліна, Ребров, Стаховський і інші звернулися до НАТО Андрій Твердохліб
08.03.2022 16:01 1207
Пустовий вийшов на матч із цитатою про російський корабель
Пустовий вийшов на матч із цитатою про російський корабель Віктор Слюсаренко
08.03.2022 13:12 2230
Батько Михайла Романчука у Нацгвардії захищає Україну від загарбників
Батько Михайла Романчука у Нацгвардії захищає Україну від загарбників Віктор Слюсаренко
08.03.2022 11:02 793
Прямі трансляції

Усик - росіянам: Уже 2-3 покоління українців буде вас ненавидіти

Сьогодні 20:29 Андрій Твердохліб 176 0
Усик - росіянам: Уже 2-3 покоління українців буде вас ненавидіти
#Олександр Усик

Як мініму, два-три покоління українців будуть ненавидіти росіян через війну проти України.

Про це в своєму відеозверненні заявив чемпіон світу з боксу (WBO, IBF, WBC Silver) в хевівейті Олександр Усик.

"Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею, під приводом боротьби із фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

При цьому, цинічно брешите і продовжуєте брехати про те, що це якась "спецоперація" і те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас, за ваші дії. Ви знаєте, люди Господь чинить опір гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов! І він противиться тим, хто змушує кохати. Ми на своїй землі! На своїй православній українській Землі!

Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти, які у нас є для відновлення нашої гарної, квітучої Неньки! Любі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни - Велике спасибі!" - сказав зокрема боксер.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, напередодні ексчемпіон світу Володимир Кличко також звернувся до росіян.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 16152 1
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 83983 5
Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5842
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють 2162
Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону 2239
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23941
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7074 5
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24169
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3597 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2624 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10473
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21280