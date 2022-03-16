Кличко відреагував на вступ Усика до тероборони

Колишній чемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко гордиться чинним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком, який вступив у територіальну оборону Київської області.

Про це розповів сам міський голова столиці в інтерв'ю YouTube-каналу Українська правда.

"У мене була розмова з Олександром, але можу сказати, що йому не наставник. Усик досить доросла людина, вже багато чого досяг і в житті, у спорті. Його заяви можна було трактувати як в один, так і в інший бік. Вони були не чітко окреслені, і багато українців не могли зрозуміти, кого він справді підтримує.

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Зараз він записався у територіальну оборону, зробив чітку заяву, що він перебуває на батьківщині, її захищатиме. Він до кожного, хто прийшов на нашу землю, поки що звернувся з проханням піти додому та закінчити це. А якщо не почують, то він теж використовуватиме свій досвід, знання та всі сили, щоб захищати нашу землю.

Я в розмові подякував Сашу. Мені було приємно по-людськи. Я йому зателефонував і подякував за це. Це було щиро від Сашка. Це дуже важливо, тому що Усик є великим авторитетом не лише в Україні, а й багато росіян дивляться на його позицію", - сказав Кличко.