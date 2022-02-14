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Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу

Сьогодні 18:36 168 0
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу
#Тайсон

Джерело - Чемпіон.

Мабуть, не існує людини в світі, яка б ніколи не чула про Майка Тайсона.

Тайсона називали найнебезпечнішою людиною на планеті, а про кожен із його численних скандалів можна знімати окремий повнометражний фільм.

Він відкусив шматок вуха опоненту на рингу і обіцяв суперникам з'їсти їхніх дітей. Він сидів за зґвалтування, закидався наркотиками і робив багато інших поганих речей. З найтемнішої безодні він піднявся на саму вершину життя, а потім знову опускався туди, звідки починав і робив це знову і знову.

Важко знайти настільки "поганого хлопця" не лише у боксі, а й у всьому спорті. Та попри все великий і жахливий Майк Тайсон є унікальним і неперевершеним спортсменом для мільйонів фанів боксу. Без перебільшення, "Залізний Майк" є живою легендою і уособленням світового боксу, а його ім'я назавжди залишиться серед великих.

Його неймовірний агресивний стиль і вміння знищувати опонентів в ринзі знайомі кожному любителю боксу. 

Та мало хто знає, що до успіху зіркового боксера значною мірою долучилась проста українська жінка. Так сталось, що біологічні батьки Тайсона не змогли дати хлопцеві належного виховання. Його матір працювала повією, а батько сутенером, тож вже з ранніх літ його виховували вулиці Брукліна. Малий Тайсон займався бандитизмом і перебивався по інтернатах для важких дітей.   Майбутній чемпіон пережив дуже непрості часи у дитинстві і бокс став для нього чи не єдиним шансом не потрапити до прірви і пробитися нагору.  

Завдяки щасливому збігу обставин він зустрівся з боксерським тренером Касом Д’Амато, який і закохав його у бокс. Вже не молодий фахівець одразу ж побачив у хлопцеві неймовірний потенціал і пообіцяв зробити з нього наймолодшого чемпіона світу.

Наставник взяв Майка під свою опіку, а його дружина Камілла Еващук стала для Тайсона другою матір'ю. Жінка турбувалась про Тайсона більшу частину його життя, вірила в прийомного сина і  завжди бачила в ньому щось хороше.

Каміла Еващук народилась в 1905 році на Тернопільщині і перед початком Другої світової війни емігрувала з родиною до Канади. Згодом жінка перебралася до США, де і познайомилась з Касом Д’Амато. Майк потрапив до родини Каса і Каміли  у 13 років , оселившись в їхньому будинку за 160 км від Нью-Йорка. І якщо Д’Амато відповідав за боксерську складову виховання хлопця, то Каміла займалась його життям поза спортзалом.

Каміла навчала Майка та інших вихованців чоловіка читати, писати, прибирати за собою. Позаяк більшість  цих юнаків зі складною долею не знали навіть простих елементарних речей.

Попри роль домогосподарки мама привчала Тайсона  до самодисципліни, заохочувала його хобі з вирощуванням голубів і допомагала порадою в потрібний момент. Коли Майку виповнилось 15 років Кас і Каміла всиновили хлопця і стали його законними прийомними батьками. За час проведений в будинку названих батьків  юний боксер вперше відчув, що таке любов і справжній сімейний затишок.

Поза сумнівом, саме ці люди  допомогли йому в найважчий момент життя і зробили з нього справжнього чемпіона. 

В листопаді 1986 року Тайсон в блискучому стилі нокаутом переміг Тревора Бербіка і став наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі у 20 років. Після такої швидкої і шаленої слави Тайсону було важко впоратись з усіма  життєвими спокусами. Наставник Майка Кас Д’Амато рік не дожив до тріумфу свого вихованця і в той момент в нього залишилась лише "біла" мама Каміла. 

В ті часи Тайсон наробив багато помилок,  про які зараз щиро шкодує і кається. Тайсон відчув на собі темну сторону слави, але Каміла не відвернулась від прийомного сина і як могла допомагала йому стати на правильний шлях. 

Як і кожна мама вона завжди була на стороні сина, незважаючи на його вчинки. Вона відвідувала його чемпіонські поєдинки, свідчила на його захист у суді і стала бабусею вже для його дітей. Каміла Евальд пішла з життя у 96 років, а сам Тайсон неодноразово говорив, що йому дуже пощастило відчути любов і турботу цієї неймовірної українки.

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