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Радченко: Гассієв зміг лише один спаринг провести з Кличком і наступного дня його вже не було

Сьогодні 17:35 98 0
Радченко - згадав перебування у таборах Володимира Кличка та Олександра Усика
Радченко: Гассієв зміг лише один спаринг провести з Кличком і наступного дня його вже не було
#Володимир Кличко, #Сергій Радченко, #Олександр Усик

Джерело - fanday.net.

Український боксер Сергій Радченко допомагав Олександру Усику готуватись до бою проти Марко Хука.

Про це заявив український боксер Сергій Радченко.

"Я неодноразово бував у таборі у Володимира Кличка. Правда, що в нього все жорстко. Пам'ятаю, як до Маямі приїхав Гассієв і найпершим став у спаринги. Наступного дня ми його більше не побачили. І в Австрію прилітав англієць - теж провів один спаринг та поїхав.

Генеральний директор К2 Красюк мене запитує: "Хотів би поїхати до Володимира Кличка на спаринги?"

Я погодився, він каже: "Зараз відправляємо Вові відео, якщо йому сподобається, поїдеш". Отак усе й вийшло. Володимир подивився, передзвонив та дав добро.

Я приїхав посеред збору, лише на півтора тижня, але, мабуть, все сподобалося, і на наступний збір я вже приїжджав із самого початку.

Усика я знаю ще щодо збірної України, ми давно знайомі. І спарингували, і боксували, і компанія К2 спільна, тому, коли Усик готувався до своїх професійних боїв, мене теж неодноразово запрошували на спаринги. Я навіть допомагав йому готуватись до бою проти Хука. Не повний збір, але там був", - зазначив Радченко.

Раніше, Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з Новим 2022 роком.

Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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