Радченко: Гассієв зміг лише один спаринг провести з Кличком і наступного дня його вже не було

Український боксер Сергій Радченко допомагав Олександру Усику готуватись до бою проти Марко Хука.

Про це заявив український боксер Сергій Радченко.

"Я неодноразово бував у таборі у Володимира Кличка. Правда, що в нього все жорстко. Пам'ятаю, як до Маямі приїхав Гассієв і найпершим став у спаринги. Наступного дня ми його більше не побачили. І в Австрію прилітав англієць - теж провів один спаринг та поїхав.

Генеральний директор К2 Красюк мене запитує: "Хотів би поїхати до Володимира Кличка на спаринги?"

Я погодився, він каже: "Зараз відправляємо Вові відео, якщо йому сподобається, поїдеш". Отак усе й вийшло. Володимир подивився, передзвонив та дав добро.

Я приїхав посеред збору, лише на півтора тижня, але, мабуть, все сподобалося, і на наступний збір я вже приїжджав із самого початку.

Усика я знаю ще щодо збірної України, ми давно знайомі. І спарингували, і боксували, і компанія К2 спільна, тому, коли Усик готувався до своїх професійних боїв, мене теж неодноразово запрошували на спаринги. Я навіть допомагав йому готуватись до бою проти Хука. Не повний збір, але там був", - зазначив Радченко.