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Усик привітав уболівальників з Новим роком

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Усик привітав уболівальників з Новим роком
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з Новим 2022 роком.

"Дорогі друзі. Я вітаю вас усіх з Новим роком, бажаю здоров'я, радості, посмішок та сміху. Щоб ваші близькі були здорові, вас оточували посмішки, радість. Все, що нас оточує, нас робить тими, ким ми є. Друзі з новим роком. Світ любить сильних", - сказав Усик.

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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