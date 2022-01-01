Український боксер зробив багато побажань

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з Новим 2022 роком.

"Дорогі друзі. Я вітаю вас усіх з Новим роком, бажаю здоров'я, радості, посмішок та сміху. Щоб ваші близькі були здорові, вас оточували посмішки, радість. Все, що нас оточує, нас робить тими, ким ми є. Друзі з новим роком. Світ любить сильних", - сказав Усик.

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Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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