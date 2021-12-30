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Бій Усика визнали подією року за версією The Ring

Сьогодні 09:44 520 0
Перемогу українця відзначило авторитетне видання
Бій Усика визнали подією року за версією The Ring
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Авторитетне видання The Ring визнало бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа головною подією року у боксі.

Боксери у поєдинку оскаржили титули WBA, WBO та IBF. Українець зумів перемогти титулованого суперника, ставши чемпіоном світу у надважкій вазі.

Примітно, що цей бій у номінації обійшов такі поєдинки, як Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс, Тайсон Фьюрі - Деонтей Вайлдер 3, Сауль Альварес - Калеб Плант та Теренс Кроуфорд - Шон Портер.

Нагадаємо, Асоціація спортивних журналістів України обрала ТОП-10 українських спортсменів 2021 року - Олександр Усик не потрапив до трійки.

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