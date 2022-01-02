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Радченко назвав перевагу Кличка над Усиком

Сьогодні 13:00 236 0
Радченко відзначив габарити Кличка
Радченко назвав перевагу Кличка над Усиком
#Володимир Кличко, #Сергій Радченко, #Олександр Усик

Джерело - fanday.net.

Володимир Кличко  не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості. 

Про це заявив український боксер Сергій Радченко.

"Перевага Кличка перед Сашком - габарити та момент, як він ними вміє користуватися. Тому що є багато дядьків великих, але безглуздих.

Володіна особливість у тому, що він не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості. Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів, я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", - зазначив Радченко.

Раніше, Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з Новим 2022 роком.

Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.

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