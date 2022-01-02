Радченко назвав перевагу Кличка над Усиком

Володимир Кличко не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості.

Про це заявив український боксер Сергій Радченко.

"Перевага Кличка перед Сашком - габарити та момент, як він ними вміє користуватися. Тому що є багато дядьків великих, але безглуздих.

Володіна особливість у тому, що він не розпорошувався, а вилучив зі свого арсеналу найкраще, свої родзинки, і відточив їх до досконалості. Як говорив Брюс Лі: "Я не треную тисячу ударів, я треную один, але тисячу разів". Це про Кличка", - зазначив Радченко.