Радченко: В Усика клас боксу серйозніший і веселіший, ніж у Кличка

У спарингах та боях було складно працювати проти джеба Володимира Кличка.

Про це заявив український боксер Сергій Радченко.

"З ким було складніше на рингу під час спарингів? З Кличком. У Володі великі габарити, довжина рук. По суті він може нічого не робити, просто виставити руку, грубо кажучи, джебом працювати і це вже проблема.

Мені, щоб оминути один його джеб, уже треба працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний.

Але, якщо взяти клас боксу, то в Усика він навіть серйозніший і веселіший", - зазначив Радченко.