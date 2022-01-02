Радченко: В Усика клас боксу серйозніший і веселіший, ніж у Кличка

Джерело - fanday.net.
У спарингах та боях було складно працювати проти джеба Володимира Кличка.
Про це заявив український боксер Сергій Радченко.
"З ким було складніше на рингу під час спарингів? З Кличком. У Володі великі габарити, довжина рук. По суті він може нічого не робити, просто виставити руку, грубо кажучи, джебом працювати і це вже проблема.
Мені, щоб оминути один його джеб, уже треба працювати повноцінно. Тож із ним складніше. Габарити, вага та, зрозуміло, клас боксу серйозний.
Але, якщо взяти клас боксу, то в Усика він навіть серйозніший і веселіший", - зазначив Радченко.
Раніше, Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з Новим 2022 роком.
Нагадаємо, бій Усика визнали подією року за версією The Ring.