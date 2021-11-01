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Гірн: Вайт зможе перемогти Ф'юрі

Сьогодні 14:58 112 0
Промоутер вірить у британського боксера
Гірн: Вайт зможе перемогти Ф'юрі
#Вайт, #Ф'юрі

Джерело - Boxingnews24.

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) може перемогти володаря титулу WBC Тайсона Фьюрі (31-0-1, 22 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Тиск, йому потрібно боротися з ним. Вайт повинен брати участь у тій битві, у якій Ф'юрі брав участь із Вайлдером. Ділліан не скине темп після трьох раундів", - заявив промоутер.

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"Він зможе діяти усі дванадцять раундів в одному темпі. Якби Вайлдер мав витривалість і сили, він переміг би Ф'юрі. У четвертому раунді Вайлдер уже був утомленим".

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"З Вайтом все буде інакше. Він зможе перемогти Тайсона. Не треба намагатися перебоксувати Ф'юрі, він повинен переслідувати його, постійно турбувати своїми ударами, багато працювати корпусом. Він повинен так вести бій і постаратися виснажити Тайсона", - сказав Гірн.

Нагадаємо, промоутер назвав дату бою Усик - Ф'юрі.

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