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Тренер Вайлдера дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі

Сьогодні 17:57 217 0
Малік Скот прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Тренер Вайлдера дав прогноз на бій Усика проти Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF Олександр Усик має хороші шанси на перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів тренер американського боксера Деонтея Вайлдера Малік Скот.

"Я даю Усику дуже хороші шанси на перемогу в бою з Ф'юрі. Але чи зможе він скористатися своїми моментами, я не знаю. Знаючи про його стиль, мужність і кмітливість, чи поставив би я на нього? Ні. Я б ні на кого не поставив", - сказав Скотт, який раніше бував у таборі Усика у якості спаринг-партнера.

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Тайсон вміє використовувати свої габарити, він звик атакувати та чинити тиск. Питання чи впорається Усик з цим. Але ж ви пам'ятаєте, багато хто вважав, що він виявиться недостатньо великим і для Джошуа", - розповів Скотт. 

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