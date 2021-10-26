Промоутер назвав дату бою Усик - Ф'юрі

Глава Top Rank Боб Арум збирається організувати бій Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик у 2022 році.

Про це розповів сам промоутер.

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"Ви можете запитати будь-кого у світі: "Хто найкращий чемпіон суперважкої ваги? Хто найкращий?" Більшість назве Ф'юрі, але не хочу сказати погане про свого друга Усика. Він єдиний у дивізіоні, хто може конкурувати із Тайсоном. Сподіваюся, що цей бій відбудеться 2022 року. При всій повазі до Джошуа, я не думаю, що Ентоні має багато шансів у реванші з Усиком", – сказав Арум.