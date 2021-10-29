Ф'юрі та Вайт чекають рішення WBC про бій

Визначився наступний суперник Ф’юрі

Британський боксер Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) після скасування бою з Отто Валліном (22-1, 14 KO) зможе відразу перейти до переговорів про поєдинок проти Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

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Очікується, що в першій половині листопада WBC санкціонує бій у рамках обов'язкового захисту поясу надважкої ваги, яким володіє Ф'юрі.

Бій має відбутися приблизно в тих же часових рамках, що і реванш Олександр Усик - Ентоні Джошуа.

Далі вже може йтися про поєдинок за всі титули.

Нагадаємо, що Вайт - обов'язковий претендент на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.