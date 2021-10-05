Рой Джонс виділив основну помилку Джошуа

Джерело - sport.ua.
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) невірно вибрав план на бій проти Олександра Усика (19-0, 13 КО) у поєдинку за пояси WBA, IBF, WBO і IBO.
Про це розповів легенда боксу Рой Джонс.
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"Що б не говорили його тренери, але план на бій був вибраний невірно - вже з першого раунду. Не важливо, що говорилося згодом. Але весь поєдинок для нього був зіпсований ще в першому раунді. І все через те, що Ентоні не сказали, як вести себе в стартовому відрізку. Після нього Джошуа був вражений. Все пішло не так, як очікувалося. У другому раунді він отримав травму, так що в третьому йому просто довелося відновлюватися.
Насправді я протягом довгого часу стежу за Усиком. Ось чому я знав, що Олександр виграє бій. Він досить розумний, щоб когось перехитрити", - сказав Джонс.
Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.