Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком

Боб Арум прокоментував реванш Усик - Джошуа

Ексчемпіону світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа не варто погоджуватися на негайний реванш з Усиком, якщо він хоче зустрітися із Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це розповів промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум.

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"Якби оточення Джошуа було розумнішим, то вони розробили б угоду, що якщо Ф'юрі досягне успіху з Вайлдером, то Усику можна буде битися з Тайсоном, а потім Джошуа зустрінеться з переможцем. Це сподобається людям. Якщо Джошуа піде відразу на матч-реванш з Усиком, для нього це буде неправильним ходом", - сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня захищатиме титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.