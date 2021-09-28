Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

Українці випередив тільки Сауль Альварес

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) наблизився до звання найкращого боксера планети незалежно від вагових категорій.

Після перемоги над Ентоні Джошуа українець піднявся на друге місце P4P за версією The Ring і DAZN. Вище Олександра знаходиться тільки самий касовий боксер сучасності Сауль Альварес.

В оновлених рейтингах українець випереджає таких боксерів як: Наоя Іноуе, Теренс Кроуфорд, Джош Тейлор, Теофімо Лопес і багатьох інших чемпіонів.

У ТОП-10 також входить Василь Ломаченко, який посідає восьме (DAZN) і дев'яті місця (The Ring).

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.