Вайлдер: Я не здивований перемогою Усика

Деонтей Вайлдер прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) адаптувався в новому для себе дивізіоні в перших боях, що допомогло йому перемогти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Я не здивований результатом бою. Малик Скотт завжди говорить про Усик і про те, наскільки він майстерний. Тим більше він прийшов з першої важкої ваги, і стилі роблять бої. Актуально: Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій У Саші однозначно були проблеми. У суперважкій вазі він намучився з Чаззом Візерспуном і Дереком Чісорою, але стилі роблять бої", - відзначив Вайлдер.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.