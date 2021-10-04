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Усик: У наступному бою буду сильнішим та швидшим

Вчора 22:58 285 0
Олександр Усик прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Усик: У наступному бою буду сильнішим та швидшим
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) оцінив свій виступ в титульному поєдинку з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Мені дуже допомогла моя команда. Потрібно було дотримуватися стратегії тиску і підтримки темпу до кінця бою. Найголовніше - зберігати концентрацію.

У бою з Ентоні Джошуа я був хороший, але наступного разу я виступлю ще краще. Немає жодних обмежень. Я буду сильніше і швидше в наступному бою. Ви завжди повинні долати свої кордони за рахунок трудової етики, амбіцій і наполегливої ​​роботи. Рухайтеся тільки вперед ", - відзначив Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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