Компанія Triller відмовилася від організації бою Лопес - Камбосос

Про це виданню Yahoo Sports повідомив виконавчий директор компанії Торстен Меєр

Джерело - Yahoo Sports.

Компанія Triller відмовилася від проведення бою австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (19-0, 10 КО) з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це виданню Yahoo Sports повідомив виконавчий директор компанії Торстен Меєр.

"З урахуванням реклами, з маркетингом, який ми збудували, радіо і телевізійними роликами і всім цим, справедливо сказати, що наразі ми витратили на розкрутку бою десь 9-10 мільйонів доларів. Ми нічого не отримали натомість, так що з нас досить", - сказав Меєр.

Раніше повідомлялося, що Triller просить IBF виключити Камбососа з рейтингу.

Зустріч Камбососа і Лопеса спочатку повинна була відбутися 5 червня, потім дату змістили на 19 червня. Після того, як Лопес підхопив коронавірус, бій перенесли на 14 серпня, а пізніше на 11 вересня.

Поєдинок повинен був відбудуться 4 жовтня на Медісон-Сквер-Гарден. Повідомляється, що організатори поєдинку вирішили перенести двобій на 16 жовтня на арену Barclays Center в Брукліні.

Нагадаємо, Ломаченко назвав дату бою проти Коммі.