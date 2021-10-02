Організатори поєдинку вирішили перенести двобій на 16 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Компанія Triller просить IBF виключити австралійця Джорджа Камбососа-молодшого (19-0, 10 КО) з рейтингу, через те, що дата проведення бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) так і не оголошена.

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

"Triller у своїй восьмі-сторінковій відповіді попросив IBF винести рішення у справі Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа до 30 вересня. IBF не винесла будь-якої постанови щодо пропонованої зміни дати. Triller просить їх виключити Камбососа з рейтингу і повернути депозит в розмірі 1,2 мільйона доларів", - сказав Коппінджер.

Зустріч Камбососа і Лопеса спочатку повинна була відбутися 5 червня, потім дату змістили на 19 червня. Після того, як Лопес підхопив коронавірус, бій перенесли на 14 серпня, а пізніше на 11 вересня.

Поєдинок повинен був відбудуться 4 жовтня на Медісон-Сквер-Гарден. Повідомляється, що організатори поєдинку вирішили перенести двобій на 16 жовтня на арену Barclays Center в Брукліні.

Раніше Ломаченко назвав дату бою проти Коммі.