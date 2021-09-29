Бій Лопес - Камбосос може зірватися

Бій може зірватися

Поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 KO) і претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) може не відбутися.

Про це повідомляє BoxingScene.

Камбосос не погоджується на перенесення бою з 4 на 16-е жовтня. Адвокат боксера стверджує, що компанія Triller, яка займається організацією бою, порушила умови контракту, збрехавши, що Камбосос згоден на перенесення.

Якщо в IBF погодяться з доводами Камбососа, то право організації бою перейде до Едді Гірна і його Matchroom Boxing. Вони запропонували на торгах понад 3,5 млн доларів. Призовий фонд буде розподілений між бійцями в співвідношенні 65/35: Лопесу дістанеться 2,3 млн (замість 3,9 від Triller), а Камбососу - 1,2 млн (замість 2,1 млн).

Раніше, Лопес погодився на перенесення бою з Камбососом.