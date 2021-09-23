Ломаченко назвав дату бою проти Коммі

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) наступний свій поєдинок проведе з Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).

Про це розповів сам український боксер.

"11 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі.

Звичайно, я хочу реванш з Лопесом, але ніхто не знає, тому що сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову говорять "так". Ми не знаємо.

До того ж у них є бій. Лопес буде битися в жовтні з Камбососом. Я думаю, після цього ми все дізнаємося", - сказав Ломаченко.