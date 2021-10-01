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Промоутер назвав помилку Джошуа у бою проти Усика

Сьогодні 17:44 441 0
Олександр Красюк прокоментував бій Джошуа - Усик
Промоутер назвав помилку Джошуа у бою проти Усика
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) намагався перебоксувати Олександра Усика (19-0, 13 КО) у бою за пояси  WBA, IBF, WBO і IBO.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

Актуально: Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

"Джошуа хотів перебоксувати Усика, а це неможливо. Ні для Джошуа, ні для будь-якого боксера зараз. Ентоні не навчиться боксувати за 4-5 місяців, це неможливо. Тренування тут не допоможуть. Але Джошуа - відмінний панчер, справжній воїн. Вважаю, йому потрібно робити упор на свої сильні якості - габарити, потужність і вагую

Звичайно, я радий перемозі Усика, але мені шкода, що програв саме Джошуа. Ентоні - хороша людина", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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