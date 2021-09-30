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Гірн готовий провести реванш Усик - Джошуа у Києві

Сьогодні 12:45 453 0
Едді Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гірн готовий провести реванш Усик - Джошуа у Києві
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може відбутися у столиці України.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"У мене є бажання провести реванш на відкритому майданчику, але зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Також я хочу, щоб другий бій пройшов у Великій Британії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він пройшов в Києві.

У мене немає проблем з тим, щоб провести бій в Україні. У мене немає проблем, щоб поїхати до Києва. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати. Звичайно, наш перший вибір - це Велика Британія. Зараз ми вже маємо пропозиції, щоб провести реванш на Близькому Сході", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше, промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком.

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