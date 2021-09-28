Усик: Я вболіваю за Динамо, а син - за Шахтар

Боксер Олександр Усик з дитинства вболіває за київське Динамо.

Про це заявив сам український боксер.

"Динамо-Динамо... Я вболіваю за цей клуб дуже давно, ще мій тато за нього вболівав. Я пам'ятаю, що, коли мені було років дванадцять, напевно, я ще не ходив на бокс, я займався футболом. Грав в Таврії.

Динамо, мені здається в 2001-2002 році, приїхало до Сімферополя і програло Таврії. Ви уявляєте, який момент? Я вболіваю за Динамо і граю за Таврію. Коли всі радіють, а я сиджу мовчу. Всі радіють, а я думаю Чого ви радієте?