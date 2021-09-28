Усик: Я вболіваю за Динамо, а син - за Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Боксер Олександр Усик з дитинства вболіває за київське Динамо.
Про це заявив сам український боксер.
"Динамо-Динамо... Я вболіваю за цей клуб дуже давно, ще мій тато за нього вболівав. Я пам'ятаю, що, коли мені було років дванадцять, напевно, я ще не ходив на бокс, я займався футболом. Грав в Таврії.
Динамо, мені здається в 2001-2002 році, приїхало до Сімферополя і програло Таврії. Ви уявляєте, який момент? Я вболіваю за Динамо і граю за Таврію. Коли всі радіють, а я сиджу мовчу. Всі радіють, а я думаю Чого ви радієте?
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Мій син вболіває за Шахтар. Мені доведеться піти з сином на один матч, а потім на інший. Я не переконую його. Можливо, в майбутньому, він поміняється. Круто, що він має свою думку", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Раніше Усик розповів про можливе об'єднання поясів.