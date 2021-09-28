 Усик: Хочу бій за всі пояси суперважкої ваги | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Хочу бій за всі пояси суперважкої ваги

Сьогодні 15:58 461 0
Олександр Усик прокоментував можливий бій за всі пояси у надважкій вазі
Усик: Хочу бій за всі пояси суперважкої ваги
#Усик

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) хоче стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Я не хочу чекати два-три роки - це дуже багато. Зараз у мене чотири пояси. Три основних - WBA, WBO, IBF і четвертий IBO, який є додатковим. Четвертий основний пояс знаходиться у Тайсона Ф'юрі. У них найближчий бій з Деонтеєм Вайлдером, а у нас - з Ентоні Джошуа. Перед цим поєдинком ми підписували контракт з опцією реваншу.

Актуально: Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

Розмови про цей поєдинок можуть бути тільки після того, як Тайсон Ф'юрі відбоксує з Вайлдером, і у них там визначиться чемпіон, і після нашого реваншу з Ентоні. Природно, дуже б хотілося провести поєдинок за всі титули, тому що в суперважкій ваговій категорії цього не було, якщо не помиляюся, близько 30 років. Я хочу битися з тим, у кого буде пояс", - відзначив Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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