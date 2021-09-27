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Промоутер назвав умови реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 14:14 1199 0
Олександр Красюк прокоментував можливість проведення бою Усик - Джошуа в Україні
Промоутер назвав умови реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - ukrinform.ua.

Промоутер новоспеченого чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк оцінив можливість реваншу з Ентоні Джошуа в Україні.

Про це розповів сам промоутер.

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"Ми можемо робити все, що захочемо, бо у нас чемпіон світу, але є раціональне мислення, комерційна складова і ми повинні зважати на це. В контракті ми обмежені територією планети Земля для проведення бою. Будь-де, де будуть запропоновані найвигідніші умови, ми проведемо бій. Наступні гонорари за бій ділитимемо порівну", - сказав Красюк.

Раніше, Усик без чемпіонських поясів повернувся в Україну.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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