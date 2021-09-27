Усик без чемпіонських поясів повернувся в Україну

Олександр Усик назвав дату, коли отримає пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

Український суперважковаговик Олександр Усик повернувся до України після своєї перемоги у бою з британцем Ентоні Джошуа за 4 чемпіонські титули – WBA, WBO, IBF і IBO.

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Вночі 27 вересня літак із боксером приземлився у Борисполі.

"Про реванш говорити зарано. Спершу треба загоїти рани, які з'явилися і під час підготовки, і під час бою. Подякувати Богу за такий потрібний для країни й нашої команди виступ. І поїсти те, що досі їсти не дозволяли", - відзначив Усик.

Також боксер повідомив, коли в Україну прилетять пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

"Тижнів через три. Їх мають зробити: вигравіювати там дату бою, місце, імена. І тоді вони приїдуть додому. Вони вже сумують за Україною і кажуть: Саня, забери нас", - розповів Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.