 Усик піднявся на 4-е місце в рейтингу P4P | Бокс | Champion.com.ua
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Усик увірвався у ТОП-5 рейтингу P4P

Сьогодні 09:12 683 0
Усик займає четверте місце
Усик увірвався у ТОП-5 рейтингу P4P
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) після перемоги над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) піднявся на 4-е місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє BoxRec.

У рейтингу суперважковаговиків за версією цього сайту українець займає 1-е місце.

Топ-10 P4P за версією BoxRec%

1. Сауль Альварес
2. Геннадій Головкін
3. Еррол Спенс
4. Олександр Усик
5. Теренс Кроуфорд
6. Ентоні Джошуа
7. Теофімо Лопес
8. Каллум Сміт
9. Йорденіс Угас
10. Джош Тейлор
29. Василь Ломаченко

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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