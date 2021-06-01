Джошуа готує хитромудру комбінацію, щоб уникнути бій з Усиком

Бій проти Олександра Усика є великим ризиком для британця Ентоні Джошуа.

Про це розповів представник команди українця Олександр Фока.

"Такий бій - занадто великий ризик для Джошуа, а грошей особливих немає. Думаю, Ентоні або відмовиться від пояса, або Едді придумає якусь хитромудру комбінацію, залишивши Усика за бортом.

Взагалі, у Джошуа єдиний шанс - лакі панч. У всьому іншому Усик на п'ять голів вище. Сподіваємося цей бій відбудеться і Олександр стане абсолютом і в хевівейті", - розповів Фока.