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Джошуа готує хитромудру комбінацію, щоб уникнути бій з Усиком

Сьогодні 15:42 445 0
Джошуа спробує уникнути бою з Олександром Усиком
Джошуа готує хитромудру комбінацію, щоб уникнути бій з Усиком
#Джошуа, #Усик

Джерело - tribuna.com.

Бій проти Олександра Усика є великим ризиком для британця Ентоні Джошуа.

Про це розповів представник команди українця Олександр Фока.

"Такий бій - занадто великий ризик для Джошуа, а грошей особливих немає. Думаю, Ентоні або відмовиться від пояса, або Едді придумає якусь хитромудру комбінацію, залишивши Усика за бортом.

Взагалі, у Джошуа єдиний шанс - лакі панч. У всьому іншому Усик на п'ять голів вище. Сподіваємося цей бій відбудеться і Олександр стане абсолютом і в хевівейті", - розповів Фока.

Усик є обов'язковим претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації, а Ентоні Джошуа - чемпіоном WBO. 

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