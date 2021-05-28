 Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком

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Промоутер називає Усика найімовірнішим суперником для Джошуа
Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком
#Усик, #Джошуа, #Гірн

Джерело - Boxing Social.

Боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) може відмовитися від титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі у будь-який момент.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що найбільш реалістичний сценарій - ми будемо боксувати з Усиком. Якщо угода буде вигідною і все будуть вести себе розумно, це станеться.

Але дозвольте мені сказати вам дещо - Ентоні зараз не в настрої, як і я не збираюся підкорятися наказам федерації. У нас більше немає гарантії, що поєдинок за абсолют з Ф'юрі відбудеться.

Ми весь час ведемо переговори з людьми, які іноді не мають права на бій, і тепер ми отримали такий варіант знову.

Що ще тримає нас, щоб захищати цей пояс? Обіцянки, мрії, як він називав. Джошуа, однак, поважає свої пояси і визнає необхідність обов'язкового захисту. Він займається цим чотири роки, тому Усик - найбільш вірогідний сценарій.

Але знову ж, це повинно бути правильно. Якщо пояс піде, нехай іде. В ідеальному світі ми утримаємо пояс; ми завжди хочемо зберегти пояс. Але подивимося, що станеться. У мене є пару готових варіантів для Ентоні. Уайт, Руїс, Ортіс серед них", - зазначив Гірн.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що  немає ніяких перешкод для організації бою з Джошуа.

Бій Джошуа - Усик повинен відбутися в липні або серпні.

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