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Промоутер Джошуа висунув ультиматум Усику

Сьогодні 13:19 498 0
Промоутер Джошуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Промоутер Джошуа висунув ультиматум Усику
#Усик, #Джошуа

Джерело - espreso.tv.

Ентоні Джошуа відмовиться від зустрічі з Олександром Усиком, якщо українець не погодиться битися на його фінансових умовах.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Доти, поки все йтиме гладко і ніхто не спробує виставити себе розумнішим за інших, переговори стосовно поєдинку триватимуть. Я вважаю, що це дуже хороший поєдинок. Це не бій з Ф'юрі, але також гідний варіант.

Або ми домовимося зі стороною Усика або підемо. Я маю на увазі, що ми не збираємося йти на промоутерські торги, робити ставки і возитися з усім цим. До речі, я не звинувачую WBO в тому, що зараз відбувається. Вони були терплячими, і коли прийшов час, зробили те, що повинні. Так що мене не дратує ця організація, мене дратує, що Джошуа постійно говорять з ким битися", - сказав Гірн.

Усик є обов'язковим претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації, а Ентоні Джошуа - чемпіоном WBO. 

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