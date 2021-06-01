Промоутер Джошуа висунув ультиматум Усику

Ентоні Джошуа відмовиться від зустрічі з Олександром Усиком, якщо українець не погодиться битися на його фінансових умовах.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Доти, поки все йтиме гладко і ніхто не спробує виставити себе розумнішим за інших, переговори стосовно поєдинку триватимуть. Я вважаю, що це дуже хороший поєдинок. Це не бій з Ф'юрі, але також гідний варіант.

Або ми домовимося зі стороною Усика або підемо. Я маю на увазі, що ми не збираємося йти на промоутерські торги, робити ставки і возитися з усім цим. До речі, я не звинувачую WBO в тому, що зараз відбувається. Вони були терплячими, і коли прийшов час, зробили те, що повинні. Так що мене не дратує ця організація, мене дратує, що Джошуа постійно говорять з ким битися", - сказав Гірн.