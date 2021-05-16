Ф'юрі: Бій з Джошуа відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії

Раніше було названо дату бою Джошуа - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.

Цю інформацію підтвердив Ф'юрі.

"У мене є важливі новини для всіх вас, хлопці. Я тільки що розмовляв по телефону з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року - літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до Королівства Саудівська Аравія", - заявив боксер.

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"Я не можу дочекатися, повторюю, не можу дочекатися, щоб розбити Ентоні Джошуа на найбільшій сцені всіх часів. Це буде найбільше спортивна подія, яке коли-небудь прикрашало планету Земля. Не пропустіть, все дивляться на нас", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії.